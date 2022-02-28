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КПП у Волинській області: що потрібно знати

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КПП у Волинській області: що потрібно знати

Національна поліція України

Про кожен такий пункт мають знати співробітники правоохоронних органів, аби уникнути можливих непорозумінь чи конфліктних ситуацій на них.

У координаційному центрі Волині повідомили про роботу контрольно-пропускних пунктів (блок-постів) в області.

Про це інформує координаційний центр у Telegram-каналі.                            

П’яту добу свідомі волиняни облаштовують оборонні контрольно-пропускні пункти біля своїх населених пунктів, укріплюють їх, і це добре.

Однак, про кожен такий пункт мають знати співробітники правоохоронних органів, аби уникнути можливих непорозумінь чи конфліктних ситуацій на них.

Наразі чимало блок-постів встановлені без погодження з силовими та правоохоронними структурами. Також при їх спорудженні не враховані вкрай потрібні для ефективності інженерні та тактичні особливості.

Кількість та доцільність наявних блок-постів зараз вивчається і переглядається військовими та правоохоронцями. Остаточне рішення – саме за ними. І у воєнний час воно не повинно дискутуватися.

Пам’ятаємо, що загороджувальні конструкції не мають ускладнювати пересування наших військових та силових підрозділів, рятувальних та аварійних служб, а також карет "швидкої".

"Діємо спільно, але злагоджено!", - йдеться у повідомленні. 

У Дніпропетровській області розгортають блокпости

У Дніпропетровській області розгортають блокпости

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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