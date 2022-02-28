КПП у Волинській області: що потрібно знати

КПП у Волинській області: що потрібно знати

Про кожен такий пункт мають знати співробітники правоохоронних органів, аби уникнути можливих непорозумінь чи конфліктних ситуацій на них.

У координаційному центрі Волині повідомили про роботу контрольно-пропускних пунктів (блок-постів) в області.

Про це інформує координаційний центр у Telegram-каналі.

П’яту добу свідомі волиняни облаштовують оборонні контрольно-пропускні пункти біля своїх населених пунктів, укріплюють їх, і це добре.

Однак, про кожен такий пункт мають знати співробітники правоохоронних органів, аби уникнути можливих непорозумінь чи конфліктних ситуацій на них.

Наразі чимало блок-постів встановлені без погодження з силовими та правоохоронними структурами. Також при їх спорудженні не враховані вкрай потрібні для ефективності інженерні та тактичні особливості.

Кількість та доцільність наявних блок-постів зараз вивчається і переглядається військовими та правоохоронцями. Остаточне рішення – саме за ними. І у воєнний час воно не повинно дискутуватися.

Пам’ятаємо, що загороджувальні конструкції не мають ускладнювати пересування наших військових та силових підрозділів, рятувальних та аварійних служб, а також карет "швидкої".

"Діємо спільно, але злагоджено!", - йдеться у повідомленні.