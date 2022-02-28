Великий піст 2022: календар харчування за днями

7 березня розпочинається Великий піст, призначений підготувати православних вірян до Великодня. Цей піст найтриваліший і триває 48 днів.

На час Великого посту встановлено цілу низку обмежень у їжі, яких, за можливості, повинен дотримуватися кожен християнин. Однак це не означає, що ви повинні катувати себе та близьких. Прості миряни залежно від умов та стану здоров'я та за узгодженням з духівником можуть пом'якшити піст. Суворі обмеження не стосуються всіх без винятку дітей, вагітних жінок, матерів-годувальниць і тяжкохворих.

Загальна схема харчування в піст має такий вигляд:

понеділок, середа, п'ятниця – сухожер, що передбачає холодну їжу без олії;

– сухожер, що передбачає холодну їжу без олії; вівторок, четвер – гаряча пісна їжа;

– гаряча пісна їжа; субота, неділя – їжа з додаванням олії, дозволений келих вина.

Двічі протягом посту, у Вербну неділю та Благовіщення, дозволено рибу. У Лазарєву суботу можна їсти ікру.

Нижче наведено календар харчування за днями з урахуванням свят та особливої суворості першого та останнього тижня посту.

Credits

1-й тиждень

7 березня

Утримання від їжі.

8 березня

Сухоїдіння – вживання в їжу продуктів рослинного походження, які не піддавалися термічній обробці (свіжі, сушені або мочені овочі та фрукти, горіхи, мед, хліб, вода).

9 березня

Сухоїдіння – вживання в їжу продуктів рослинного походження, які не піддавалися термічній обробці (свіжі, сушені або мочені овочі та фрукти, горіхи, мед, хліб, вода).

10 березня

Сухоїдіння – вживання в їжу продуктів рослинного походження, які не піддавалися термічній обробці (свіжі, сушені або мочені овочі та фрукти, горіхи, мед, хліб, вода).

Credits

11 березня

Сухоїдіння – вживання в їжу продуктів рослинного походження, які не піддавалися термічній обробці (свіжі, сушені або мочені овочі та фрукти, горіхи, мед, хліб, вода).

12 березня

Гаряча їжа з олією (супи, каші, відварені або тушковані овочі та гриби, фрукти), трохи вина.

13 березня

Гаряча їжа з олією (супи, каші, відварені або тушковані овочі та гриби, фрукти), трохи вина.

2-й тиждень

14 березня

Сухоїдіння – вживання в їжу продуктів рослинного походження, які не піддавалися термічній обробці (свіжі, сушені або мочені овочі та фрукти, горіхи, мед, хліб, вода).

15 березня

Гаряча рослинна їжа без олії (відварені або тушковані овочі та гриби, фрукти, каші, супи).

16 березня

Сухоїдіння – вживання в їжу продуктів рослинного походження, які не піддавалися термічній обробці (свіжі, сушені або мочені овочі та фрукти, горіхи, мед, хліб, вода).

17 березня

Гаряча рослинна їжа без олії (відварені або тушковані овочі, гриби, каші, супи).

18 березня

Сухоїдіння – вживання в їжу продуктів рослинного походження, які не піддавалися термічній обробці (свіжі, сушені або мочені овочі та фрукти, горіхи, мед, хліб, вода).

19 березня

Гаряча їжа з олією (супи, каші, відварені або тушковані овочі та гриби, фрукти), трохи вина.

Credits

20 березня

Гаряча їжа з олією (супи, каші, відварені або тушковані овочі та гриби, фрукти), трохи вина.

3-й тиждень

21 березня

Сухоїдіння – вживання в їжу продуктів рослинного походження, які не піддавалися термічній обробці (свіжі, сушені або мочені овочі та фрукти, горіхи, мед, хліб, вода).

22 березня

Гаряча рослинна їжа без олії (відварені або тушковані овочі та гриби, фрукти, каші, супи).

23 березня

Сухоїдіння – вживання в їжу продуктів рослинного походження, які не піддавалися термічній обробці (свіжі, сушені або мочені овочі та фрукти, горіхи, мед, хліб, вода).

24 березня

Гаряча рослинна їжа без олії (відварені або тушковані овочі та гриби, фрукти, каші, супи).

25 березня

Сухоїдіння – вживання в їжу продуктів рослинного походження, які не піддавалися термічній обробці (свіжі, сушені або мочені овочі та фрукти, горіхи, мед, хліб, вода).

26 березня

Гаряча їжа з олією (супи, каші, відварені або тушковані овочі та гриби, фрукти), трохи вина.

27 березня

Гаряча їжа з олією (супи, каші, відварені або тушковані овочі та гриби, фрукти), трохи вина.

Credits

4-й тиждень

28 березня

Сухоїдіння – вживання в їжу продуктів рослинного походження, які не піддавалися термічній обробці (свіжі, сушені або мочені овочі та фрукти, горіхи, мед, хліб, вода).

29 березня

Гаряча рослинна їжа без олії (відварені або тушковані овочі та гриби, фрукти, каші, супи).

30 березня

Сухоїдіння – вживання в їжу продуктів рослинного походження, які не піддавалися термічній обробці (свіжі, сушені або мочені овочі та фрукти, горіхи, мед, хліб, вода).

31 березня

Гаряча рослинна їжа без олії (відварені або тушковані овочі та гриби, фрукти, каші, супи).

1 квітня

Сухоїдіння – вживання в їжу продуктів рослинного походження, які не піддавалися термічній обробці (свіжі, сушені або мочені овочі та фрукти, горіхи, мед, хліб, вода).

2 квітня

Гаряча їжа з олією (супи, каші, відварені або тушковані овочі та гриби, фрукти), трохи вина.

3 квітня

Гаряча їжа з олією (супи, каші, відварені або тушковані овочі та гриби, фрукти), трохи вина.

5-й тиждень

4 квітня

Сухоїдіння – вживання в їжу продуктів рослинного походження, які не піддавалися термічній обробці (свіжі, сушені або мочені овочі та фрукти, горіхи, мед, хліб, вода).

5 квітня

Гаряча рослинна їжа без олії (відварені або тушковані овочі та гриби, фрукти, каші, супи).

6 квітня

Сухоїдіння – вживання в їжу продуктів рослинного походження, які не піддавалися термічній обробці (свіжі, сушені або мочені овочі та фрукти, горіхи, мед, хліб, вода).

7 квітня – Благовіщення

Відварена або тушкована риба, морепродукти, гаряча їжа з олією (супи, каші, відварені або тушковані овочі та гриби, фрукти), трохи вина.

8 квітня

Сухоїдіння – вживання в їжу продуктів рослинного походження, які не піддавалися термічній обробці (свіжі, сушені або мочені овочі та фрукти, горіхи, мед, хліб, вода).

9 квітня

Гаряча їжа з олією (супи, каші, відварені або тушковані овочі та гриби, фрукти), трохи вина.

10 квітня

Гаряча їжа з олією (супи, каші, відварені або тушковані овочі та гриби, фрукти), трохи вина.

6-й тиждень

11 квітня

Сухоїдіння – вживання в їжу продуктів рослинного походження, які не піддавалися термічній обробці (свіжі, сушені або мочені овочі та фрукти, горіхи, мед, хліб, вода).

12 квітня

Гаряча рослинна їжа без олії (відварені або тушковані овочі та гриби, фрукти, каші, супи).

13 квітня

Сухоїдіння – вживання в їжу продуктів рослинного походження, які не піддавалися термічній обробці (свіжі, сушені або мочені овочі та фрукти, горіхи, мед, хліб, вода).

14 квітня

Гаряча рослинна їжа без олії (відварені або тушковані овочі та гриби, фрукти, каші, супи).

15 квітня

Сухоїдіння – вживання в їжу продуктів рослинного походження, які не піддавалися термічній обробці (свіжі, сушені або мочені овочі та фрукти, горіхи, мед, хліб, вода).

Credits

16 квітня – Лазарева субота

Рибна ікра, гаряча їжа з олією (супи, каші, відварені або тушковані овочі та гриби, фрукти), трохи вина.

17 квітня – Вербна неділя

Відварена або тушкована риба, морепродукти, гаряча їжа з олією (супи, каші, відварені або тушковані овочі та гриби, фрукти), трохи вина.

7-й тиждень

18 квітня

Сухоїдіння – вживання в їжу продуктів рослинного походження, які не піддавалися термічній обробці (свіжі, сушені або мочені овочі та фрукти, горіхи, мед, хліб, вода).

19 квітня

Сухоїдіння – вживання в їжу продуктів рослинного походження, які не піддавалися термічній обробці (свіжі, сушені або мочені овочі та фрукти, горіхи, мед, хліб, вода).

20 квітня

Сухоїдіння – вживання в їжу продуктів рослинного походження, які не піддавалися термічній обробці (свіжі, сушені або мочені овочі та фрукти, горіхи, мед, хліб, вода).

21 квітня

Сухоїдіння – вживання в їжу продуктів рослинного походження, які не піддавалися термічній обробці (свіжі, сушені або мочені овочі та фрукти, горіхи, мед, хліб, вода).

Credits

22 квітня

Утримання від їжі.

23 квітня

Сухоїдіння – вживання в їжу продуктів рослинного походження, які не піддавалися термічній обробці (свіжі, сушені або мочені овочі та фрукти, горіхи, мед, хліб, вода).

24 квітня – Великдень

Знімаються всі обмеження харчування.

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