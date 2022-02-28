Великий пост 2022: календарь питания по дням

7 марта начинается Великий пост, предназначенный подготовить православных верующих к Пасхе. Этот пост самый длительный и продолжается 48 дней.
На время Великого поста установлен целый ряд ограничений в еде, которых по возможности должен придерживаться каждый христианин. Однако это не значит, что вы обязаны истязать себя и близких. Простые миряне в зависимости от условий и состояния здоровья и по согласованию с духовником могут смягчить пост. Строгие ограничения не касаются всех без исключения детей, беременных женщин, кормящих матерей и тяжелобольных.
Общая схема питания в пост выглядит следующим образом:
- понедельник, среда, пятница – сухоядение, предполагающее холодную пищу без масла;
- вторник, четверг – горячая постная пища;
- суббота, воскресенье – еда с добавлением растительного масла, разрешен бокал вина.
Дважды в течение поста, в Вербное воскресенье и Благовещение, разрешена рыба. В Лазареву субботу можно есть икру.
Ниже приведен календарь питания по дням с учетом праздников и особой строгости первой и последней недели поста.
1-я неделя
7 марта
Воздержание от пищи.
8 марта
Сухоядение – употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).
9 марта
Сухоядение – употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).
10 марта
Сухоядение – употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).
11 марта
Сухоядение – употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).
12 марта
Горячая пища с растительным маслом (супы, каши, отварные или тушеные овощи и грибы, фрукты), немного вина.
13 марта
Горячая пища с растительным маслом (супы, каши, отварные или тушеные овощи и грибы, фрукты), немного вина.
2-я неделя
14 марта
Сухоядение – употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).
15 марта
Горячая растительная пища без масла (отварные или тушеные овощи и грибы, фрукты, каши, супы).
16 марта
Сухоядение – употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).
17 марта
Горячая растительная пища без масла (отварные или тушеные овощи, грибы, каши, супы).
18 марта
Сухоядение – употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).
19 марта
Горячая пища с растительным маслом (супы, каши, отварные или тушеные овощи и грибы, фрукты), немного вина.
20 марта
Горячая пища с растительным маслом (супы, каши, отварные или тушеные овощи и грибы, фрукты), немного вина.
3-я неделя
21 марта
Сухоядение – употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).
22 марта
Горячая растительная пища без масла (отварные или тушеные овощи и грибы, фрукты, каши, супы).
23 марта
Сухоядение – употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).
24 марта
Горячая растительная пища без масла (отварные или тушеные овощи и грибы, фрукты, каши, супы).
25 марта
Сухоядение – употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).
26 марта
Горячая пища с растительным маслом (супы, каши, отварные или тушеные овощи и грибы, фрукты), немного вина.
27 марта
Горячая пища с растительным маслом (супы, каши, отварные или тушеные овощи и грибы, фрукты), немного вина.
4-я неделя
28 марта
Сухоядение – употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).
29 марта
Горячая растительная пища без масла (отварные или тушеные овощи и грибы, фрукты, каши, супы).
30 марта
Сухоядение – употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).
31 марта
Горячая растительная пища без масла (отварные или тушеные овощи и грибы, фрукты, каши, супы).
1 апреля
Сухоядение – употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).
2 апреля
Горячая пища с растительным маслом (супы, каши, отварные или тушеные овощи и грибы, фрукты), немного вина.
3 апреля
Горячая пища с растительным маслом (супы, каши, отварные или тушеные овощи и грибы, фрукты), немного вина.
5-я неделя
4 апреля
Сухоядение – употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).
5 апреля
Горячая растительная пища без масла (отварные или тушеные овощи и грибы, фрукты, каши, супы).
6 апреля
Сухоядение – употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).
7 апреля – Благовещение
Отварная или тушеная рыба, морепродукты, горячая пища с растительным маслом (супы, каши, отварные или тушеные овощи и грибы, фрукты), немного вина.
8 апреля
Сухоядение – употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).
9 апреля
Горячая пища с растительным маслом (супы, каши, отварные или тушеные овощи и грибы, фрукты), немного вина.
10 апреля
Горячая пища с растительным маслом (супы, каши, отварные или тушеные овощи и грибы, фрукты), немного вина.
6-я неделя
11 апреля
Сухоядение – употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).
12 апреля
Горячая растительная пища без масла (отварные или тушеные овощи и грибы, фрукты, каши, супы).
13 апреля
Сухоядение – употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).
14 апреля
Горячая растительная пища без масла (отварные или тушеные овощи и грибы, фрукты, каши, супы).
15 апреля
Сухоядение – употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).
16 апреля – Лазарева суббота
Рыбная икра, горячая пища с растительным маслом (супы, каши, отварные или тушеные овощи и грибы, фрукты), немного вина.
17 апреля – Вербное воскресенье
Отварная или тушеная рыба, морепродукты, горячая пища с растительным маслом (супы, каши, отварные или тушеные овощи и грибы, фрукты), немного вина.
7-я неделя
18 апреля
Сухоядение – употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).
19 апреля
Сухоядение – употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).
20 апреля
Сухоядение – употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).
21 апреля
Сухоядение – употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).
22 апреля
Воздержание от пищи.
23 апреля
Сухоядение – употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).
24 апреля – Пасха
Снимаются все ограничения в питании.
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