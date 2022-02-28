Великий пост 2022: календарь питания по дням

7 марта начинается Великий пост, предназначенный подготовить православных верующих к Пасхе. Этот пост самый длительный и продолжается 48 дней.

На время Великого поста установлен целый ряд ограничений в еде, которых по возможности должен придерживаться каждый христианин. Однако это не значит, что вы обязаны истязать себя и близких. Простые миряне в зависимости от условий и состояния здоровья и по согласованию с духовником могут смягчить пост. Строгие ограничения не касаются всех без исключения детей, беременных женщин, кормящих матерей и тяжелобольных.

Общая схема питания в пост выглядит следующим образом:

понедельник, среда, пятница – сухоядение, предполагающее холодную пищу без масла;

– сухоядение, предполагающее холодную пищу без масла; вторник, четверг – горячая постная пища;

– горячая постная пища; суббота, воскресенье – еда с добавлением растительного масла, разрешен бокал вина.

Дважды в течение поста, в Вербное воскресенье и Благовещение, разрешена рыба. В Лазареву субботу можно есть икру.

Ниже приведен календарь питания по дням с учетом праздников и особой строгости первой и последней недели поста.

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1-я неделя

7 марта

Воздержание от пищи.

8 марта

Сухоядение – употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).

9 марта

Сухоядение – употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).

10 марта

Сухоядение – употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).

Credits

11 марта

Сухоядение – употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).

12 марта

Горячая пища с растительным маслом (супы, каши, отварные или тушеные овощи и грибы, фрукты), немного вина.

13 марта

Горячая пища с растительным маслом (супы, каши, отварные или тушеные овощи и грибы, фрукты), немного вина.

2-я неделя

14 марта

Сухоядение – употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).

15 марта

Горячая растительная пища без масла (отварные или тушеные овощи и грибы, фрукты, каши, супы).

16 марта

Сухоядение – употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).

17 марта

Горячая растительная пища без масла (отварные или тушеные овощи, грибы, каши, супы).

18 марта

Сухоядение – употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).

19 марта

Горячая пища с растительным маслом (супы, каши, отварные или тушеные овощи и грибы, фрукты), немного вина.

Credits

20 марта

Горячая пища с растительным маслом (супы, каши, отварные или тушеные овощи и грибы, фрукты), немного вина.

3-я неделя

21 марта

Сухоядение – употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).

22 марта

Горячая растительная пища без масла (отварные или тушеные овощи и грибы, фрукты, каши, супы).

23 марта

Сухоядение – употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).

24 марта

Горячая растительная пища без масла (отварные или тушеные овощи и грибы, фрукты, каши, супы).

25 марта

Сухоядение – употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).

26 марта

Горячая пища с растительным маслом (супы, каши, отварные или тушеные овощи и грибы, фрукты), немного вина.

27 марта

Горячая пища с растительным маслом (супы, каши, отварные или тушеные овощи и грибы, фрукты), немного вина.

Credits

4-я неделя

28 марта

Сухоядение – употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).

29 марта

Горячая растительная пища без масла (отварные или тушеные овощи и грибы, фрукты, каши, супы).

30 марта

Сухоядение – употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).

31 марта

Горячая растительная пища без масла (отварные или тушеные овощи и грибы, фрукты, каши, супы).

1 апреля

Сухоядение – употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).

2 апреля

Горячая пища с растительным маслом (супы, каши, отварные или тушеные овощи и грибы, фрукты), немного вина.

3 апреля

Горячая пища с растительным маслом (супы, каши, отварные или тушеные овощи и грибы, фрукты), немного вина.

5-я неделя

4 апреля

Сухоядение – употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).

5 апреля

Горячая растительная пища без масла (отварные или тушеные овощи и грибы, фрукты, каши, супы).

6 апреля

Сухоядение – употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).

7 апреля – Благовещение

Отварная или тушеная рыба, морепродукты, горячая пища с растительным маслом (супы, каши, отварные или тушеные овощи и грибы, фрукты), немного вина.

8 апреля

Сухоядение – употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).

9 апреля

Горячая пища с растительным маслом (супы, каши, отварные или тушеные овощи и грибы, фрукты), немного вина.

10 апреля

Горячая пища с растительным маслом (супы, каши, отварные или тушеные овощи и грибы, фрукты), немного вина.

6-я неделя

11 апреля

Сухоядение – употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).

12 апреля

Горячая растительная пища без масла (отварные или тушеные овощи и грибы, фрукты, каши, супы).

13 апреля

Сухоядение – употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).

14 апреля

Горячая растительная пища без масла (отварные или тушеные овощи и грибы, фрукты, каши, супы).

15 апреля

Сухоядение – употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).

Credits

16 апреля – Лазарева суббота

Рыбная икра, горячая пища с растительным маслом (супы, каши, отварные или тушеные овощи и грибы, фрукты), немного вина.

17 апреля – Вербное воскресенье

Отварная или тушеная рыба, морепродукты, горячая пища с растительным маслом (супы, каши, отварные или тушеные овощи и грибы, фрукты), немного вина.

7-я неделя

18 апреля

Сухоядение – употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).

19 апреля

Сухоядение – употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).

20 апреля

Сухоядение – употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).

21 апреля

Сухоядение – употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).

Credits

22 апреля

Воздержание от пищи.

23 апреля

Сухоядение – употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).

24 апреля – Пасха

Снимаются все ограничения в питании.

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