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​​Аптечка: що взяти з собою у сховище (інфографіка)

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​​Аптечка: що взяти з собою у сховище (інфографіка)

Pexels

Окрім теплих речей, води та продуктів необхідно взяти з собою аптечку.

В умовах воєнного стану важливо мати перевірене зручне сховище, де треба перебувати в оголошений період. Окрім теплих речей, води та продуктів необхідно взяти з собою аптечку. 

Про це інформує Міністерство охорони здоров'я у Telegram-каналі. 

Сховище — це герметична споруда для тривалого перебування людей у випадку надзвичайної ситуації. Щоб знайти такі приміщення, шукайте позначки "Укриття" чи "Об’єкт цивільного захисту". Також там має бути номер телефону того, хто у разі небезпеки відчинить вхідні двері. Якщо його немає, зверніться до місцевої влади по інформацію.

Щоб підготуватися, радимо:

  • уточнити телефоном або на офіційному вебсайті місцевого органу влади адреси найближчих укриттів;
  • виписати 2-3 адреси найближчих до вас укриттів для того, щоб мати альтернативу на випадок, якщо те, до якого ви прийдете, буде заповнене;
  • заздалегідь вивчити й пройти маршрут до цих споруд;
  • особисто перевірити стан їхньої готовності й повідомити місцевій владі, якщо укриттю потрібен ремонт.

Окрім теплих речей, води та продуктів необхідно взяти з собою аптечку. Складіть усе необхідне в спеціальну сумку або косметичку. Що саме має бути в аптечці — в інфографіці МОЗ.

© t.me/mozofficial
t.me/mozofficial

"Нагадуємо: якщо ви маєте хронічні захворювання та приймаєте систематичне лікування, не забувайте взяти ліки з собою", - йдеться у повідомленні. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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