​​Аптечка: що взяти з собою у сховище (інфографіка)

​​Аптечка: що взяти з собою у сховище (інфографіка)

Окрім теплих речей, води та продуктів необхідно взяти з собою аптечку.

В умовах воєнного стану важливо мати перевірене зручне сховище, де треба перебувати в оголошений період. Окрім теплих речей, води та продуктів необхідно взяти з собою аптечку.

Про це інформує Міністерство охорони здоров'я у Telegram-каналі.

Сховище — це герметична споруда для тривалого перебування людей у випадку надзвичайної ситуації. Щоб знайти такі приміщення, шукайте позначки "Укриття" чи "Об’єкт цивільного захисту". Також там має бути номер телефону того, хто у разі небезпеки відчинить вхідні двері. Якщо його немає, зверніться до місцевої влади по інформацію.

Щоб підготуватися, радимо:

уточнити телефоном або на офіційному вебсайті місцевого органу влади адреси найближчих укриттів;

виписати 2-3 адреси найближчих до вас укриттів для того, щоб мати альтернативу на випадок, якщо те, до якого ви прийдете, буде заповнене;

заздалегідь вивчити й пройти маршрут до цих споруд;

особисто перевірити стан їхньої готовності й повідомити місцевій владі, якщо укриттю потрібен ремонт.

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Окрім теплих речей, води та продуктів необхідно взяти з собою аптечку. Складіть усе необхідне в спеціальну сумку або косметичку. Що саме має бути в аптечці — в інфографіці МОЗ.

t.me/mozofficial

"Нагадуємо: якщо ви маєте хронічні захворювання та приймаєте систематичне лікування, не забувайте взяти ліки з собою", - йдеться у повідомленні.