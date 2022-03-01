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Голі та примотані до стовпів: в Україні винайшли сороміцьке покарання для десятків мародерів

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Голі та примотані до стовпів: в Україні винайшли сороміцьке покарання для десятків мародерів

Кожен мародер буде не лише затриманий, а й знеславлений та покараний. 

За шість днів війни в Україні затримали десятки мародерів. Кожного не просто затримали, а й винашли сороміцьке покарання - зняли одяг та примотали до стовпів.

Фото поганців опублікував заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький.

Коли справжні патріоти цілодобово обороняють державу, є ті, хто користуючись такою складною ситуацією, дозволяє собі промишляти мародерством

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"Таких покидьків ми, як і небайдужі громадяни, затримуємо. Вони нестимуть відповідальність за всією суворістю законів воєнного часу", - наголосив Білошицький.

Кожен мародер буде не лише затриманий, а й знеславлений та покараний

"Зголоднів, замерз? Ставай на захист держави, доєднуйся до організацій, записуйся в тероборону, там і нагодують, і теплий одяг дадуть, і на благо країни попрацюєш. Не будь мародером", - написав він.

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© facebook.com/Руслан Овчаренко
facebook.com/Руслан Овчаренко

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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