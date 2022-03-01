Голі та примотані до стовпів: в Україні винайшли сороміцьке покарання для десятків мародерів

Голі та примотані до стовпів: в Україні винайшли сороміцьке покарання для десятків мародерів

Кожен мародер буде не лише затриманий, а й знеславлений та покараний.

За шість днів війни в Україні затримали десятки мародерів. Кожного не просто затримали, а й винашли сороміцьке покарання - зняли одяг та примотали до стовпів.

Фото поганців опублікував заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький.

Коли справжні патріоти цілодобово обороняють державу, є ті, хто користуючись такою складною ситуацією, дозволяє собі промишляти мародерством.

"Таких покидьків ми, як і небайдужі громадяни, затримуємо. Вони нестимуть відповідальність за всією суворістю законів воєнного часу", - наголосив Білошицький.

Кожен мародер буде не лише затриманий, а й знеславлений та покараний.

"Зголоднів, замерз? Ставай на захист держави, доєднуйся до організацій, записуйся в тероборону, там і нагодують, і теплий одяг дадуть, і на благо країни попрацюєш. Не будь мародером", - написав він.