Голые и примотанные к столбам: в Украине придумали позорное наказание для десятков мародеров

Голые и примотанные к столбам: в Украине придумали позорное наказание для десятков мародеров

Каждый мародер будет не только задержан, но и опозорен и наказан.

За шесть дней войны в Украине задержали десятки мародеров. Каждого не просто задержали, но и придумали позорное наказание – сняли одежду и примотали к столбам.

Фото злоумышленников опубликовал заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий.

Когда настоящие патриоты круглосуточно защищают государство, есть те, кто, пользуясь такой сложной ситуацией, позволяет себе промышлять мародерством.

"Таких подонков мы, как и небезразличные граждане, задерживаем. Они будут нести ответственность по всей строгости законов военного времени ", — подчеркнул Белошицкий.

Каждый мародер будет не только задержан, но и опозорен и наказан.

"Проголодался, замерз? Становись на защиту государства, присоединяйся к организациям, записывайся в тероборону, там и накормят, и теплую одежду дадут, и на благо страны поработаешь. Не будь мародером", — написал он.