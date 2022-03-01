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Голые и примотанные к столбам: в Украине придумали позорное наказание для десятков мародеров

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Голые и примотанные к столбам: в Украине придумали позорное наказание для десятков мародеров

Каждый мародер будет не только задержан, но и опозорен и наказан.

За шесть дней войны в Украине задержали десятки мародеров. Каждого не просто задержали, но и придумали позорное наказаниесняли одежду и примотали к столбам.

Фото злоумышленников опубликовал заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий.

Когда настоящие патриоты круглосуточно защищают государство, есть те, кто, пользуясь такой сложной ситуацией, позволяет себе промышлять мародерством.

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"Таких подонков мы, как и небезразличные граждане, задерживаем. Они будут нести ответственность по всей строгости законов военного времени ", — подчеркнул Белошицкий.

Каждый мародер будет не только задержан, но и опозорен и наказан.

"Проголодался, замерз? Становись на защиту государства, присоединяйся к организациям, записывайся в тероборону, там и накормят, и теплую одежду дадут, и на благо страны поработаешь. Не будь мародером", — написал он.

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© facebook.com/Руслан Овчаренко
facebook.com/Руслан Овчаренко

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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