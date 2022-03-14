Затримані причетні до ряду аналогічних злочинів з крадіжок як з магазинів, так із залишених мешканцями приміщень.

Поліцейські затримали в Ірпені групу мародерів, які саме грабували магазин.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Національної поліції України.

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"13 березня поліцейські затримали вісьмох мародерів. Крадії виносили із місцевого магазину продукти та алкоголь", - йдеться у дописі.

Правоохоронці встановили, що ці чоловіки причетні до ряду аналогічних злочинів, які стосуються не лише магазинів, але й залишених мешканцями приміщень.

Наразі поліцейські встановлюють потерпілих та продовжують перевіряти причетність затриманих до інших правопорушень на території Бучанщини.

Нагадаємо, у Дніпрі місцевий мешканець намагався вкрасти з блокпоста протитанковий їжак.

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