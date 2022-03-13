Російські війська займаються мародерством в Україні: опублікований черговий відеодоказ

Окупанти викрадають харчі, гроші та техніку.

Російські військові, окрім бомбардувань та обстрілів цивільної інфраструктури та людей в Україні, займаються ще й мародерством.

Черговий відеодоказ цьому опублікував геополітичний аналітик та аналітик безпеки Майкл Горовітц.

"Російські солдати на мародерстві", – йдеться у підписі до опублікованого відео.

На кадрах видно, як окупанти підігнали свою бронетехніку з відомою позначкою Z до кіоску, в якому судячи з вивіски, продавалась курятина. З машини вийшли кілька військових. На ще одних кадрах видно, як російські окупанти нишпорять полицями якоїсь крамниці та виносять з собою, що заманеться. Також у відеонарізці показано, як військові РФ викрадають офісну техніку, а також розграбовують касу крамниці.

Russian soldiers on looting duty pic.twitter.com/JRwoliMoOA — Michael A. Horowitz (@michaelh992) March 13, 2022

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ 13 березня повідомили, що в порушення вимог Міжнародного гуманітарного права, російська армія продовжує брати в заручники цивільне населення, завдавати ракетно-бомбових та артилерійськихударів по густонаселених кварталах, школах, дитсадках, грабують місцеве населення, вдаються до мародерства.