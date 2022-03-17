Зеленський виступить перед італійським парламентом 22 березня

Виступ розпочнеться о 12-й годині за київським часом.

Президент України Володимир Зеленський виступить у вівторок, 22 березня, перед італійським парламентом у відеоформаті.

Про це повідомляє ANSA.

Зазначається, що глава Української держави виступить на спільному засіданні Палати представників і Сенату в будівлі парламенту Італії.

Раніше Володимир Зеленський виступив у німецькому Бундестазі. Він закликав Німеччину продемонструвати лідерство з метою припинення війни і зруйнувати стіну між свободою і неволею, яка розділяє Європу.

Зеленський виступив зі зверненням до Конгресу США

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