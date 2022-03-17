Зеленский выступит перед итальянским парламентом 22 марта

Выступление начнется в 12 часов по киевскому времени.
Президент Украины Владимир Зеленский выступит во вторник, 22 марта перед итальянским парламентом в видеоформате.
Об этом сообщает ANSA.
Глава Украинского государства выступит на совместном заседании Палаты представителей и Сената в здании парламента Италии.
Ранее Владимир Зеленский выступил в немецком Бундестаге. Он призвал Германию продемонстрировать лидерство с целью прекращения войны и разрушить стену между свободой и неволей, разделяющей Европу.
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