Зеленский выступит перед итальянским парламентом 22 марта

Выступление начнется в 12 часов по киевскому времени.

Президент Украины Владимир Зеленский выступит во вторник, 22 марта перед итальянским парламентом в видеоформате.

Об этом сообщает ANSA.

Глава Украинского государства выступит на совместном заседании Палаты представителей и Сената в здании парламента Италии.

Ранее Владимир Зеленский выступил в немецком Бундестаге. Он призвал Германию продемонстрировать лидерство с целью прекращения войны и разрушить стену между свободой и неволей, разделяющей Европу.

Зеленский выступил с обращением к Конгрессу США

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