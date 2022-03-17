Во Львов массово эвакуируют детей из приютов: видео

Детям от года до шести.

Во Львов из других регионов Украины массово эвакуируют воспитанников детских домов. Только за сутки на Львовщину прибыло 200 сирот и детей, лишенных родительской опеки. Эти малыши испытали тяжелые скитания — выживали в холодных подвалах, засыпали под канонаду обстрелов.

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Как говорится в выпуске ТСН, в общей сложности с горячих боевых точек уже удалось вывезти десять тысяч детей.

На перроне малышей встречают волонтеры и помогают упорядочить высадку. Детям от года до шести. В сопровождении полиции их везут к временному убежищу.

"Они все будут размещены во Львовской области. Из гуманитарного штаба было завезено почти 2 тонны продуктов", — рассказал начальник службы по делам детей Львовской военной администрации Владимир Лис.

Во Львовскую область массово эвакуируют детские дома

Львовщина уже приняла 5 сотен воспитанников детдомов и готова приютить еще тысячу. Малышей везут из разных регионов — ночью из Сум приехали еще 60 детей, самым старшим из которых три года.

Расселяют этих малышей в приватном медцентре. Там на всякий случай круглосуточно дежурят врачи. Это уже третий переезд приюта, рассказывает директор учреждения. Когда начались обстрелы, малышей сначала отселили в областную больницу, затем эвакуировали в Смелу и наконец во Львов.

Сейчас эти дети находятся в безопасности. Но эвакуциацию ждут еще сотни других малышей, которых не удается вывезти из-за срыва "зеленых" коридоров.

Но на Львовщине уже ждут еще один детский дом, откуда должны эвакуировать несколько десятков паллиативных детей. Надеются, что на этот раз их удастся вывезти из-под обстрелов.

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