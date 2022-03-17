Зоопатруль: как спасают брошенных домашних животных

Люди, которые до войны работали в разных сферах, добровольно пытаются спасти сотни животных, ставших заложниками в собственных домах.

Несмотря на то, что большинство людей, которые бегут из оккупированных городов и сел, пытаются вывезти своих домашних любимцев, есть случаи, когда животных не забирают.

Множество лохматых остаются заключенными в приютах, или в своих, когда-то уютных домах.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

И уже есть организации, которые пытаются осовободить животных. Корреспондентка ТСН Нина Грушецкая ездила с зоопатрулем и показала, как спасают брошенных домашних любимцев.

Корреспондент ТСН Александр Загородний также спас собачку, когда эвакуировался из Стоянки, прихватил еще и оставшегося в разрушенном доме соседского любимца, даже без воды. И сейчас Димон живет в офисе ТСН.

Однако есть волонтеры, профессионально спасающие животных вместе с другими из Зоопатруля.

До войны все они работали в разных сферах: официантами, мастерами маникюра, в продажах и IT-специалистами.

Теперь они вместе с другими волонтерами спасают животных от гибели в четырех стенах.

Волонтерам удалось спасти кошку Санту, которая две недели была закрыта в квартире.

По словам волонтера Татьяны, люди не всегда бросают животных, бывают случаи, когда уехали на один день, но попали под обстрелы и не могут выбраться, поэтому животное остается одно.

За следующим вызовом в Зоопатруль обратились соседи, потому что услышали за стеной невыносимый кошачий плач.

И вот такие вызовы, говорят зоозащитники, опасны уже не животным, а тем, кто их спасает. Поскольку волонтеры берут на себя ответственность за то, что повреждают чужое имущество: ломают двери, сверлят стены.

"Каждый день у нас выбор – оставить животное умирать или взять на себя ответственность, при чем уголовную. Основная проблема – люди переживают за свое имущество и за сохранность двери", — говорит волонтер Андрей Белкин.

Несмотря на то, что владельцы квартиры не выходят на связь, Андрей и Витя берут на себя ответственность и открывают дверь.

После каждой операции "спаси животное" ребята обязательно закрывают и заваривают дверь. Чтобы туда не пришли мародеры.

Волонтеры отмечают, что закрытые в квартирах любимцы без посторонней помощи обречены. Поэтому, если не можете унести с собой, отдайте.

Нужно искать или руки, которые заберут это животное, многие сейчас берут на передержку, волонтеры забирают этих животных.

"Одну кошку или собаку устроить вполне возможно. Но представьте, если их несколько сотен. Приюты для животных возле городов, постоянно под обстрелами, на грани гуманитарной катастрофы. Животные погибают от российских снарядов и могут погибнуть от голода", — говорит Ольга Лавриченко главный редактор всеукраинского зоозащитного движения UANIMALS

По ее словам, в Бородянке около 450 животных, туда вообще нет никакого доступа. Животные около 10 дней без воды и без еды, и никто не может туда пробиться.

В одном из приютов для хвостатых недалеко от Киева пока могут, пытаются спасти животных. К сожалению, не всех животных можно вывезти из приюта, особенно за границу.

"Сейчас из этого убежища пытаются эвакуировать как можно больше животных в более безопасное место, например, за границу. Правда, уехать смогут не все. Старенькие, имеющие проблемы со здоровьем и просто рискующие не перенести дорогу, а еще те, кто не социальные, должны остаться здесь", — говорит корреспондент ТСН Нина Грушецкая.

Остальные готовятся или уже за границей.

Так Польша и Швеция согласились принимать животных, но за один раз готовы принять до 30 собак или кошек.

Напомним, в киевском зоопарке пока не планируют эвакуировать животных, но некоторым зверям дают успокоительное.

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