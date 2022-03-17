Зоопатруль: як рятують покинутих домашніх тварин

Люди, які до війни працювали у різних сферах, добровільно намагаються врятувати сотні тварин, які стали заручниками у власних оселях.

Попри те, що більшість людей, які тікають з окупованих міст та сіл, намагаються також вивезти своїх домашніх улюбленців, є випадки, коли тварин не забирають.

Безліч кудлатих лишаються в'язнями в притулках, або ж у своїх, колись затишних домівках.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

І вже є організації, які намагаються визволити тварин. Кореспондентка ТСН Ніна Грушецька їздила із зоопатрулем і показала як рятують покинутих домашніх улюбленців.

Кореспондент ТСН Олександр Загородній також врятував песика, коли евакуювався зі Стоянки, прихопив ще й сусідського улюбленця, який лишився в зруйнованому будинку, навіть без води. І тепер Дімон живе в офісі ТСН.

Однак є волонтери, які професійно рятують тварин разом з іншими із Зоопатруля.

До війни всі вони працювали у різних сферах: офіціантами, майстрами манікюру, у сфері продажів та IT-спеціалістами.

Тепер вони разом з іншими волонтерами рятують тварин від загибелі у чотирьох стінах.

Волонтерам вдалося врятувати кішку Санту, яка була два тижні зачинена у квартирі.

За словами волонтерки Тетяни, люди не завжди залишають тварин, бувають випадки, коли поїхали на один день, але потрапили під обстріли і не можуть вибратись, відтак тварина залишається одна.

За наступним викликом до Зоопатруля звернулись сусіди, бо почули за стіною нестерпний котячий плач.

І ось такі виклики, кажуть зоозахисники, небезпечні вже не для тварин, а для тих, хто їх рятує. Оскільки волонтери беруть на себе відповідальність за те, що пошкоджують чуже майно: ламають двері, свердлять стіни.

"Кожного дня у нас вибір – залишити тварину помирати, або взяти на себе відповідальність, при чому кримінальну. Основна проблема – люди переживають за своє майно та за збереження дверей", - говорить волонтер Андрій Бєлкін.

Попри те, що власники квартири не виходять на зв'язок, Андрій та Вітя беруть на себе відповідальність і таки відчиняють двері.

Після кожної операції "врятуй тварину" хлопці обов'язково зачиняють і заварюють двері. Аби туди не сунулись мародери.

Волонтери наголошують, що зачинені в квартирах улюбленці без сторонньої допомоги приречені. Тому, якщо не можете забрати з собою, віддайте.

Потрібно шукати або руки, які заберуть цю тварину, багато зараз перетримок, волонтери забирають цих тварин.

"Одну кицю чи собаку влаштувати цілком можливо. Але уявіть, якщо їх кілька сотень. Притулки для тварин біля міст, що постійно під обстрілами, на межі гуманітарної катастрофи. Тварини гинуть від російських снарядів і можуть загинути від голоду", - говорить Ольга Лавриченко головна редакторка всеукраїнського зоозахисного руху UANIMALS

За її словами, в Бородянці близько 450 тварин, туди взагалі немає ніякого доступу. Тварини близько 10 днів без води і без їжі і ніхто не може туди пробитися.

В одному з притулків для хвостатих недалеко від Києва, поки можуть, тут намагаються врятувати тварин. На жаль, не всіх тварин можна вивезти із притулка, особливо за кордон.

"Зараз із цього притулка намагаються евакуювати якомога більше тварин у більш безпечне місце, наприклад, за кордон. Щоправда, поїхати зможуть не всі. Старенькі, ті, які мають проблеми зі здоров'ям і просто ризикують не перенести дорогу, а ще ті, хто не соціальні, мусять лишитися тут", - говорить кореспондентка ТСН Ніна Грушецька

Інші готуються або вже за кордоном.

Так Польща і Швеція погодились приймати тварин, але за один раз готові прийняти до 30 собак чи котів.

Нагадаємо, у київському зоопарку поки не планують евакуйовувати тварин, але деяким звірям дають заспокійливе.

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