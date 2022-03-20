Астрологічний прогноз на 20 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Що не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли будь-який необачний вчинок або необдумане слово можуть спричинити неприємні наслідки. Тим не менш, не варто цього побоюватися: якщо бути обережним, небезпеку можна звести до мінімуму. Головне – утримувати себе в стані душевної рівноваги, не переживати без приводу і не приймати близько до серця речі, про які завтра – з великою ймовірністю – вже й не згадається.

Символ дня: Павутиння.

Стихія дня Вода.

Енергетика дня: сприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 1.

Щасливий колір дня: колір морської хвилі.

Щасливе каміння дня: зелений гранат, червоний онікс.

За яку частину тіла відповідає: шлунково-кишковий тракт.

Хвороби дня: хвороба, що почалася сьогодні, найімовіпніше, не перебігатиме в гострій формі, але виявиться виснажливою і тривалою, тому дуже важливо не дати їй «пустити коріння» — необхідно захопити і знешкодити її на початковій стадії. Під ударом, насамперед, може бути як шлунково-кишковий тракт, так і психіка – велика ймовірність загострення відповідних захворювань.

Афоризм дня: «Звільнення, яке завжди стає порятунком» (Віктор Гюго).

Геометрична фігура дня: асиметрія – символ безсмертя.

Магія та містика дня: можна проводити магічні обряди з використанням вогню, а от ворожити у цей день не варто – правильних відповідей отримати не вдасться.

Табу дня: не варто спілкуватися з психічно неврівноваженими людьми, що прийняли допінг.

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