Астрологический прогноз на 20 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда любой опрометчивый поступок или необдуманное слово могут повлечь за собой неприятные последствия. Тем не менее, не стоит этого опасаться: если соблюдать осторожность, опасность можно свести к минимуму. Главное – удерживать себя в состоянии душевного равновесия, не переживать без повода и не принимать близко к сердцу вещи, о которых завтра – с большой долей вероятности – уже и не вспомнится.
Символ дня: Паутина.
Стихия дня: Вода.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: цвет морской волны.
Счастливые камни дня: зеленый гранат, красный оникс.
За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.
Болезни дня: болезнь, начавшаяся сегодня, скорее всего, не будет протекать в острой форме, но окажется изматывающей и продолжительной, потому крайне важно не дать ей «пустить корни» – необходимо захватить и обезвредить ее на начальной стадии. Под ударом, прежде всего, могут оказаться как желудочно-кишечный тракт, так и психика – велика вероятность обострения соответствующих заболеваний.
Афоризм дня: «Освобождение не всегда становится избавлением» (Виктор Гюго).
Геометрическая фигура дня: асимметрия – символ бессмертия.
Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды с использованием огня, а вот гадать в этот день не стоит – правильных ответов получить не удастся.
Табу дня: не стоит общаться с психически неуравновешенными или принявшими допинг людьми.
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