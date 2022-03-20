Астрологический прогноз на 20 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда любой опрометчивый поступок или необдуманное слово могут повлечь за собой неприятные последствия. Тем не менее, не стоит этого опасаться: если соблюдать осторожность, опасность можно свести к минимуму. Главное – удерживать себя в состоянии душевного равновесия, не переживать без повода и не принимать близко к сердцу вещи, о которых завтра – с большой долей вероятности – уже и не вспомнится.

Символ дня: Паутина.

Стихия дня: Вода.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: цвет морской волны.

Счастливые камни дня: зеленый гранат, красный оникс.

За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.

Болезни дня: болезнь, начавшаяся сегодня, скорее всего, не будет протекать в острой форме, но окажется изматывающей и продолжительной, потому крайне важно не дать ей «пустить корни» – необходимо захватить и обезвредить ее на начальной стадии. Под ударом, прежде всего, могут оказаться как желудочно-кишечный тракт, так и психика – велика вероятность обострения соответствующих заболеваний.

Афоризм дня: «Освобождение не всегда становится избавлением» (Виктор Гюго).

Геометрическая фигура дня: асимметрия – символ бессмертия.

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды с использованием огня, а вот гадать в этот день не стоит – правильных ответов получить не удастся.

Табу дня: не стоит общаться с психически неуравновешенными или принявшими допинг людьми.

Читайте также: Гороскоп на 20 марта для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя падать духом