Остановить убийства детей требуют украинки за границей

В Берлине несколько десятков активисток с окровавленными свертками на руках прошли шествием к российскому посольству.

В нескольких городах Европы и США начались "Марши матерей". Эта акция призвана привлечь внимание к страданиям и смертям украинских детей от рук россиских солдат.

Об этом говорилось в субботу, 19 марта, в сюжете ТСН в рамках совместного информационного марафона "UAразом" на украинских телеканалах.

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Один из таких маршей прошел в Берлине. Несколько десятков женщин вышли на улицу со свертками, символизировавшими младенца, на свертках — красные пятна, словно от крови. Во время акции пели гимн Украины и украинские песни. Шествие прошло от главной площади города до российского посольства.

Такие акции планируют повторять, чтобы наглядно показать – жертвами российского нападения становятся невинные дети.

За три недели войны в Украине погибло уже 112 детей, еще 120 — получили ранения.

В нескольких городах Европы, а также в Америке, продолжаются "Марши матерей"

Напомним, в Мариуполе скончалась беременная женщина, пострадавшая при обстреле роддома российскими войсками 9 марта. Не выжил и ее нерожденный ребенок.

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