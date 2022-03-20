Остановить убийства детей требуют украинки за границей

В Берлине несколько десятков активисток с окровавленными свертками на руках прошли шествием к российскому посольству.
В нескольких городах Европы и США начались "Марши матерей". Эта акция призвана привлечь внимание к страданиям и смертям украинских детей от рук россиских солдат.
Об этом говорилось в субботу, 19 марта, в сюжете ТСН в рамках совместного информационного марафона "UAразом" на украинских телеканалах.
Один из таких маршей прошел в Берлине. Несколько десятков женщин вышли на улицу со свертками, символизировавшими младенца, на свертках — красные пятна, словно от крови. Во время акции пели гимн Украины и украинские песни. Шествие прошло от главной площади города до российского посольства.
Такие акции планируют повторять, чтобы наглядно показать – жертвами российского нападения становятся невинные дети.
За три недели войны в Украине погибло уже 112 детей, еще 120 — получили ранения.
Напомним, в Мариуполе скончалась беременная женщина, пострадавшая при обстреле роддома российскими войсками 9 марта. Не выжил и ее нерожденный ребенок.
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