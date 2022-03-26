Мер Маріуполя дізнався у російських окупантів, навіщо вони нищать місто

Головне завдання України сьогодні — врятувати якнайбільше маріупольців.
Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко говорить, що російські окупанти знищують місто, щоб люди боялися армії РФ.
Про це він розповів в ефірі всеукраїнського телемарафону 26 березня.
"Коли я рухався з конвоєм із Бердянська до Маріуполя, я поставив офіцеру російської армії питання: "Навіщо ви зробили це з Маріуполем?". Відповідь була цинічна, дуже жорстка і страшна: "Ви повинні боятися російську армію!". Так от, ми не боїмося російської армії, не бояться наші воїни, тому що ми перебуваємо на нашій землі, і перемога і справді сьогодні на нашому боці", - розповів очільник Маріуполя.
За його словами, наразі виїхати з міста можна лише одним коридором - Бердянськ-Маріуполь, але потрібен стійкий "зелений коридор" хоча б на тиждень-два, щоб вивезти з Маріуполя всіх людей, які просять про це.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 31-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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