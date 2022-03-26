Арестович заявив, що в Україні через напад РФ з'явилася нова гаряча точка

Арестович заявив, що в Україні через напад РФ з'явилася нова гаряча точка

Славутич дає відсіч російським загарбникам.

В Україні на 31 добу російсько-української війни, яку розв'язав диктатор Путін, з'явилася нова гаряча точка - місто Славутич Київської області, куди вранці увірвалися окупанти і місцеві люди мужньо протистоять їм.

Про це на брифінгу повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

"Протягом доби суттєвих змін в обстановці не відбулося. Нова гаряча точка - Славутич, мешканці якого чинять героїчний громадянський спротив загарбникам. І зараз у Славутичі відбувається величезний мітинг непокори з українськими прапорами. Місто-герой, місто-ліквідаторів, місто-праівників Чорнобильської АЕС дає відсіч російським загарбникам", - сказав він.

Нагадаємо, останніми днями Славутич був оточений, там тривали запеклі бої. Російські окупанти вранці 26 березня вторглися в місто та захопили міську лікарню, а також викрали мера. Згодом стало відомо, що його відпустили. Усе, що відомо про захоплення Славутича, читайте тут.

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