"Російські" сири та ковбаси дерусифікували на Сумщині

Люди відмовлялись купувати продукти, які містили в назві "Росію"
Антиросійський сир та антимосковcька ковбаса - на Сумщині у крамницях почали дерусифіковувати продукти, назви яких пов’язані з країною-окупантом.
Про це йдеться в ТСН.
Відколи Росія пішла війною на нашу державу – попит на раніше популярний "Російський" сир та "Московську" ковбасу зник. Тож аби харчі не пропадали, їм вирішили дати нові назви.
І як кажуть продавці – маркетинговий хід виявився вдалим. Дерусифіковані сири та ковбаси люди беруть із задоволенням.
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