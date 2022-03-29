С начала войны в Чернигове погибли до 400 человек — мэр

С начала войны в Чернигове погибли до 400 человек — мэр

Ежедневно после обстрела россиян в медучреждения поступают почти 40 раненых.

Начиная с 24 февраля начала войны России против Украины, в Чернигове уже погибли от 350 до 400 человек.

Об этом сообщил мэр Чернигова Владислав Атрошенко в эфире Национального телемарафона.

"У нас погибли уже 350 человек в городе. Это не окончательные данные. У нас пока переназначен начальник областного управления здравоохранения, надеюсь, будут более детальные цифры. Думаю, что эта цифра уже ориентировочно 400 человек. Половину из этих людей я лично знаю, очень тяжело все это переносить", – сказал он.

Также он отметил, что в двух больницах города находятся более 400 раненых и ежедневно после обстрела в медучреждения поступают почти 40 раненых, большинство из которых – гражданские лица.

Напомним, в Чернигове – гуманитарная катастрофа, в городе нет электроэнергии и водоснабжения.

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