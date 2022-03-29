Середа буде теплою, але дощовою: прогноз погоди в Україні на 30 березня

Середа буде теплою, але дощовою: прогноз погоди в Україні на 30 березня

Завтра буде хмарно з проясненнями.

У середу, 30 березня, в Україні буде тепло, однак у більшості регіонів дощитиме.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра у західних, північних, більшості центральних та Харківській областях очікується невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах та південно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18° тепла, на Одещині до 22°, у північно-західних та північних областях 9-14° тепла.

У Києві 30 березня також ітиме невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 10-12°.

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