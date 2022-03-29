Среда будет теплой, но дождливой: прогноз погоды в Украине на 30 марта

Среда будет теплой, но дождливой: прогноз погоды в Украине на 30 марта

Завтра будет облачно с прояснениями.

В среду, 30 марта, в Украине будет тепло, однако в большинстве регионов будет идти дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в западных, северных, большинстве центральных и Харьковской областях ожидается небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах и юго-восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18° тепла, в Одесской области до 22°, в северо-западных и северных областях 9-14° тепла.

В Киеве 30 марта также будет идти небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 10-12°.

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