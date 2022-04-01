Третий пол: с 11 апреля в паспорте США появится новый гендерный маркер — "Х"

Третий пол: с 11 апреля в паспорте США появится новый гендерный маркер — "Х"

Маркер — "Х" означает неуточненную или иную гендерную идентичность.

С 11 апреля граждане США смогут в заявлении на получение паспорта не выбирать ни одного пола, независимо от того, какая половая принадлежность зафиксирована в любых других документах. Для этого в графе "пол" они могут ставить "X".

Как сообщает прессслужба Государственного департамента, в следующем году эта возможность станет доступна и для других документов.

"После тщательного рассмотрения результатов проведенного исследования и отзывов членов (ЛГБТ) сообщества мы пришли к выводу, что определение гендерного маркера "X" в открытых формах Госдепартамента будет звучать так: "Неуточнена ли другая гендерная идентичность", — объяснил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его мнению, определение "Х" проявляет уважение к личной жизни людей.

Госдеп отметил, что продолжает тесно сотрудничать с партнерами из федерального правительства, "чтобы обеспечить максимально комфортные условия для всех владельцев паспортов независимо от их гендерной идентичности".

Он подчеркнул, что такое решение является подтверждением приверженности делу продвижения и защиты свободы, достоинства и равенства всех людей.

Напомним, в США 27 октября выдали первый паспорт с обозначением пола "Х" для небинарных, интерсекс и гендерно-неконформных людей.