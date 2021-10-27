Третий пол: в США впервые выдали паспорт с гендерным маркером "X"

Третий пол: в США впервые выдали паспорт с гендерным маркером "X"

Граждане могут указывать в своих паспортах третий пол не только в США, но и в Австралии, Новой Зеландии, Непале и Канаде.

США в среду, 27 октября, выдали первый паспорт с обозначением пола "Х" для небинарных, интерсекс и гендерно-неконформных людей.

Об этом со ссылкой на американский Государственный департамент сообщает The Associated Press.

Специальная дипломатическая посланница США по правам ЛГБТК Джессика Стерн назвала эти шаги историческими и праздничными, заявив, что они приводят правительственные документы в соответствие с "живой реальностью".

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"Когда человек получает документы, удостоверяющие личность, отражающие его истинное лицо, он живет с большим достоинством и уважением", — подчеркнула она.

В то же время в Госдепе отказались уточнить, кому именно выдали паспорт. В издании предполагают, что событие может быть связано с интерсекс-жителем Колорадо Даной Ззиимом, который с 2015 году ведет судебную тяжбу с ведомством.

Стерн отметила, что ее офис планирует рассказать об опыте Соединенных Штатов по всему миру, и она надеется, что это поможет вдохновить другие правительства предложить своим гражданам такую ​​возможность.

"Мы видим в этом способ подтверждения и повышения прав транс-, интерсекс, а также гендерно-неконформных и небинарных людей во всем мире", — поделилась спецпосланница по правам ЛГБТК.

США надеются начать массовую выдачу паспортов с гендерным маркером "X" уже со следующего года. Заметим, что подобный шаг уже введен в Австралии, Новой Зеландии, Непале и Канаде. Граждане этих государств могут указывать в своих паспортах пол, отличный от мужского или женского.

Как сообщалось, жители Аргентины в документах, удостоверяющих личность, смогут выбрать "третий пол".

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