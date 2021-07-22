Жители Аргентины смогут указывать "третий пол" в документах

Жители Аргентины смогут указывать "третий пол" в документах

Теперь в графе "пол" вместе с буквой "F" (женский пол) или "M" (мужской пол) появится вариант "Х".

Жители Аргентины в документах, удостоверяющих личность, смогут выбрать "третий пол" помимо женского и мужского.

Об этом сообщил президент страны Альберто Фернандес.

Теперь в графе "пол" вместо буквы "F" (женский пол) или "M" (мужской пол) аргентинцы смогут выбрать вариант "Х".

"Государство не должна волновать сексуальная ориентация человека, его должно волновать, учатся ли дети, вакцинируются ли они, платят ли люди налоги те, есть ли работа", — сказал глава государства.

По словам Фернандеса, есть другие идентичности, помимо мужской или женской, и нужно их уважать.

"Они существовали всегда, просто в другие времена это скрывалось. Не поднимая эти вопросы, мы лишаем возможности быть счастливыми миллионы человек", — отметил президент.

Третий гендер уже официально признается в таких государств как Австралия, Австрия, Дания, Новая Зеландия, Нидерланды, Канада, Мальта, Индия, Непал, Таиланд и т.д.

Напомним, что организаторы премии "Эмми-2021" отказались от гендерного разграничения в номинациях.

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