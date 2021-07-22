У портала "Дия" появится англоязычная версия

Уже объявлен соответствующий тендер на разработку.

Министерство цифровой трансформации создаст англоязычную версию электронного портала государственных услуг "Дия".

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Об этом ведомство сообщили в Telegram-канале.

Согласно сообщению, объявил тендер партнер Минцифры — Академия электронного управления Эстонии.

"Минцифра стремится превратить госуслуги на удобный и понятный сервис для каждого — как для украинцев, так и для иностранцев. Поэтому наши партнеры из Академии электронного управления Эстонии объявили тендер на модернизацию платформы управления электронными услугами и электронного кабинета пользователя, что является составной частью портала "Дия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что англоязычная версия позволит получать услуги гражданам других стран и украинцам, находящимся за рубежом.

Дедлайн подачи тендерных заявок — до 13 августа 2021 года. С победителем тендера будет заключен рамочный контракт на 22 месяца.

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