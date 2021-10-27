Третя стать: у США вперше видали паспорт із гендерним маркером "X"

Громадяни можуть вказувати у своїх паспортах третю стать не лише в США, а й в Австралії, Новій Зеландії, Непалі і Канаді.

США в середу, 27 жовтня, видали перший паспорт із позначенням статі "Х" для небінарних, інтерсекс та гендерно-неконформних людей.

Про це із посиланням на американський Державний департамент повідомляє The Associated Press.

Спеціальна дипломатична посланниця США з прав ЛГБТК Джесіка Стерн назвала ці кроки історичними та святковими, заявивши, що вони приводять урядові документи у відповідність до "живої реальності".

Також читайте У Пакистані трансгендери-християни створили власну церкву

"Коли людина отримує документи, що засвідчують особу, які відображають її справжню особу, вона живе з великою гідністю та повагою", - наголосила вона.

Водночас у Держдепі відмовилися уточнити, кому саме видали паспорт. У виданні припускають, що подія може бути пов'язана з інтерсекс-мешканцем Колорадо Даною Ззіімом, який від 2015 року веде судову тяганину з відомством.

Стерн, зі свого боку, зауважила, що її офіс планує розповісти про досвід Сполучених Штатів по всьому світу, і вона сподівається, що це допоможе надихнути інші уряди запропонувати своїм громадянам таку можливість.

"Ми бачимо в цьому спосіб підтвердження та підвищення прав транс-, інтерсекс, а також гендерно-неконформних та небінарних людей у ​​всьому світі", - поділилася спецпосланниця з прав ЛГБТК.

США сподіваються розпочати масове видавання паспортів з гендерним маркером "X" вже від наступного року. Зауважимо, що подібний крок вже запроваджений в Австралії, Новій Зеландії, Непалі і Канаді. Громадяни цих держав можуть вказувати у своїх паспортах стать, відмінну від чоловічої чи жіночої.

Як повідомлялося, жителі Аргентини в документах, що засвідчують особу, зможуть обрати "третю стать".

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання