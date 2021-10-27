"Маріуполь" - "Динамо", "Чорноморець" - "Шахтар": де дивитися матчі 1/8 фіналу Кубка України

Один з поєдинків було перенесено на пізніший термін.
26-28 жовтня відбудуться поєдинки 1/8 фіналу Кубка України сезону-2021/22. Першим чвертьфіналістом турніру стала "Олександрія", яка у Харкові розгромила "Металіст 1925".
З 1/8 фіналу вступають у боротьбу клуби, які представляли чи продовжують представляти Україну в нинішній єврокубковій кампанії - "Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Колос" та "Ворскла".
ТСН Проспорт розповідає, коли та де можна подивитися поєдинки 1/8 фіналу національного кубка.
* Зустріч ЛНЗ - "Дніпро-1" перенесено на пізніший термін (листопад - грудень) через спалах COVID-19 у черкаському клубі.
Середа, 27 жовтня
14:00 "Верес" - "Ворскла" Футбол 1
17:00 "Маріуполь" - "Динамо" Футбол 2, Футбол 3
19:30 "Чорноморець" - "Шахтар" Футбол 2
Четвер, 28 жовтня
14:00 "Альянс" - "Львів" Футбол 1
17:00 "Рух" - "Зоря" Футбол 1
19:30 "Металіст" - "Колос" Футбол 2
- Матчі 1/4 фіналу та 1/2 фіналу заплановано на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно.
- Володар трофею визначиться 11 травня 2022 року.