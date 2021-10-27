"Маріуполь" - "Динамо", "Чорноморець" - "Шахтар": де дивитися матчі 1/8 фіналу Кубка України

Один з поєдинків було перенесено на пізніший термін.

26-28 жовтня відбудуться поєдинки 1/8 фіналу Кубка України сезону-2021/22. Першим чвертьфіналістом турніру стала "Олександрія", яка у Харкові розгромила "Металіст 1925".

З 1/8 фіналу вступають у боротьбу клуби, які представляли чи продовжують представляти Україну в нинішній єврокубковій кампанії - "Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Колос" та "Ворскла".

ТСН Проспорт розповідає, коли та де можна подивитися поєдинки 1/8 фіналу національного кубка.

* Зустріч ЛНЗ - "Дніпро-1" перенесено на пізніший термін (листопад - грудень) через спалах COVID-19 у черкаському клубі.

Середа, 27 жовтня

14:00 "Верес" - "Ворскла" Футбол 1

17:00 "Маріуполь" - "Динамо" Футбол 2, Футбол 3

19:30 "Чорноморець" - "Шахтар" Футбол 2

Четвер, 28 жовтня

14:00 "Альянс" - "Львів" Футбол 1

17:00 "Рух" - "Зоря" Футбол 1

19:30 "Металіст" - "Колос" Футбол 2

Матчі 1/4 фіналу та 1/2 фіналу заплановано на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно.

заплановано на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно. Володар трофею визначиться 11 травня 2022 року.

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