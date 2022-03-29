Церковний календар на 30 березня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 30 березня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який 30 березня день в церковному календарі

30 березня церква вшановує преподобного Олексія, чоловіка Божого. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 30 березня — день пам’яті преподобного Олексія, чоловіка Божого

У середу, 30 березня 2022 року, Церква вшановує пам’ять преподобного Олексія, чоловіка Божого.

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Олексій жив в Римі в кінці IV-на початку V століття. Походив з багатої сім’ї, яка довго намагалася зачати дитину. Коли хлопчику виповнилося 6 років, віддали його батьки на навчання. Серед граматики та риторики він також вивчав Слово Боже і Святе Письмо. Саме через це він ще в юному віці захотів відмовитися від всіх своїх житейських благ. Перше, що він почав робити, то це носити волосяницю, умертвлюючи своє тіло.

Коли Олексій дійшов до юнацького віку, батьки його вирішили сина одружити. Заручили його з дівчиною царського роду та вінчали в церкві святого Воніфатія. Проте сам юнак не відчував радості від свого одруження. Коли він увійшов до спальні дружини своєї, то не захотів пізнати тіло її. Одягнув він тоді вбрання жебрака і таємно покинув будинок.

Олексій прожив 17 років при Церкві Богородичній в Едесі, жебракуючи. Згодом люди почали його дуже шанувати, але юнак не хотів людської слави. І пішов далі мандрувати. Сів він на корабель і через бурю приплив до Риму. Тоді пішов він до дому батька свого, але залишився під стінами у вигляді жебрака. 17 років прожив так Олексій, проводячи дні і ночі в молитві. Батько його щодня виносив їжу, думаючи, що подає милість жебракові. Лише після смерті дізналися батьки його про те, що всі ці роки жив їх син біля них.

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