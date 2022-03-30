Ночью русские оккупанты обстреляли Хмельницкий

Сейчас ситуация в городе контролируется.
В ночь на среду, 30 марта, русские оккупанты обстреляли Хмельницкий.
Об этом сообщил городской голова Александр Симчишин.
По его словам, по состоянию на 8:00 среды, 30 марта, ситуация в общине контролируемая. "Ночью рашистские орки ударили и по нашему городу. Все соответствующие службы и структуры сработали оперативно и четко. Ситуация, как я и отмечал, контролируемая", — подчеркнул мэр Хмельницкого.
Симчишин призвал жителей не игнорировать сигнал воздушной тревоги и скрываться до укрытий.
Как сообщалось, 29 марта, российские войска нанесли удар по Староконстантину Хмельницкой области.
К слову, русская армия уже не в первый раз наносит удары по городу. Населённый пункт Хмельнитчины стал одним из первых, по которым Российская Федерация нанесла ракетный удар 24 февраля, в первый день вторжения. После этого по местному аэродрому попали еще несколько раз.
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