Ночью русские оккупанты обстреляли Хмельницкий

Сейчас ситуация в городе контролируется.

В ночь на среду, 30 марта, русские оккупанты обстреляли Хмельницкий.

Об этом сообщил городской голова Александр Симчишин.

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По его словам, по состоянию на 8:00 среды, 30 марта, ситуация в общине контролируемая. "Ночью рашистские орки ударили и по нашему городу. Все соответствующие службы и структуры сработали оперативно и четко. Ситуация, как я и отмечал, контролируемая", — подчеркнул мэр Хмельницкого.

Симчишин призвал жителей не игнорировать сигнал воздушной тревоги и скрываться до укрытий.

Как сообщалось, 29 марта, российские войска нанесли удар по Староконстантину Хмельницкой области.

К слову, русская армия уже не в первый раз наносит удары по городу. Населённый пункт Хмельнитчины стал одним из первых, по которым Российская Федерация нанесла ракетный удар 24 февраля, в первый день вторжения. После этого по местному аэродрому попали еще несколько раз.

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