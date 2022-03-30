В Украине требуют запретить Московский патриархат

26 декабря – день памяти мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста / Pexels

После вступления в силу закона все церковные постройки и имущество МП перейдут в собственность государства.

Народные избранники зарегистрировали в Верховной Раде законопроект "О запрете Московского патриархата на территории Украины".

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Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Целью принятия законопроекта является защита национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины, предотвращение коллаборационизма, прекращение разжигания межрелигиозной розни и дестабилизации религиозной среды в Украине Верховная Рада Украины.

Законопроект предлагает запретить "деятельность Московского патриархата – Русской православной церкви и религиозных организаций, являющихся частью Русской православной церкви, в частности Украинской православной церкви".

Кроме того, законопроектом предусмотрено, что вся церковная собственность в течение 48 часов со дня принятия этого закона инвентаризируется и национализируется в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины

"Религиозные общины, монастыри и духовные учебные заведения Московского патриархата могут изменить свое подчинение в течение 14 дней со дня вступления в силу этого закона в соответствии с Законом Украины "О свободе совести и религиозных организациях", – говорится в проекте закона.

Напомним, что более 50 церковных общин перешли из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины. Еще около 100 общин находятся в процессе перехода.