В ОБСЕ шокированы антисемитскими высказываниями Лаврова

ОБСЕ шокировал тот факт, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, пытаясь дискредитировать президента Украины и его правительство, использовал один из самых зловещих антисемитских мифов.

Персональные представители действующего главы ОБСЕ выступили с общим заявлением, в котором осудили антисемитские высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова, направленные на продвижение российской агрессии против Украины.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ОБСЕ.

"Шокирует и огорчает тот факт, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, пытаясь дискредитировать президента Украины и его правительство, использовал один из зловещих антисемитских мифов. Мы надеялись, что искаженное представление о том, что евреи сами виноваты в своих несчастьях и что они были архитекторами самого Холокоста, были отброшены в самые темные уголки общества. Но теперь Лавров привлек международное внимание к этой антисемитской лжи и дал ей новую жизнь", — говорится в заявлении.

Свои подписи под ней поставили личный представитель действующего главы ОБСЕ по борьбе с антисемитизмом Эндрю Бейкер, личный представитель действующего председателя ОБСЕ по борьбе с расизмом, ксенофобией и дискриминацией Регина Полак и личный представитель действующего председателя ОБСЕ по борьбе с нетерпимостью и дискриминацией .