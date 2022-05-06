Куда подевались посылки: руководитель "Укрпочты" объяснил, где находятся отправления

Имея полностью закрытое небо для авиации из Украины, через месяц Укрпочта получила двойные объемы.

Генеральный директор "Укрпочты" объяснил, куда деваются посылки из Украины и почему они задерживаются.

Об этом Игорь Смилянский написал в Facebook.

"Несмотря на рекордные объемы и сложные условия "Укрпочта" выдерживает сроки и подавляющее большинство отправлений отправляется адресатам своевременно. А объемы действительно рекордные — только за апрель по миру отправили 746 тонн посылок, в то время как за весь 2021 год 4865 тонн. То есть, имея полностью закрытое небо для авиации из Украины, за месяц мы получили двойные объемы. Почти 70% всех отправлений приняли на себя наши друзья-партнеры из Pochta polska, подставившие нам свое надежное плечо", — отметил он.

Из-за таких масштабов, по словам Смелянского, возникли некоторые сложности с логистикой и у нас, и у наших польских коллег. Поэтому посылка может находиться в транзитной зоне дольше обычного. Это значит, что из Украины она уехала, а страна-адресат еще не приняла ее на учет.

Гендиректор подчеркнул, что "Укрпочта" находится на постоянной связи с коллегами за границей, чтобы избегать длительных задержек.

"По состоянию на сегодняшний день с нашей стороны все вопросы с сортировкой и логистикой решены, мы вышли на стабильную работу и все ваши отправления быстро происходят границу. Сейчас работаем с партнерами в Польше и других странах, чтобы ускорить обработку и доставку ваших посылок", — отметил он. .

Смелянский назвал конкретные шаги, предпринятые во избежание задержек отправлений.

"Видим ли мы жалобы, подавляющее большинство которых приходится на март и апрель когда были задержки? Да. И за каждую из них нам действительно жаль, что так произошло. Даже если понятно, что от 1 миллиона отправленных посылок 1% вроде бы не много, но это 10 000 задержек, которые нужно немедленно исправлять, поэтому из конкретных шагов, которые мы делаем, чтобы в дальнейшем таких случаев было меньше, а сроки были значительно лучше:

1) Запустили прямые автомобили для Deutschе Post в Германию, в аэропорт Бухареста для Turkish Airlines и добавляем маршрут в Австрию.

2) Чтобы снять нагрузку с польских и словацких коллег, которые выручали с первых дней, разделили почтовые потоки на шесть стран сразу, добавив Латвию, Румынию, Венгрию, Молдову.

3) Если Вы изменили местонахождение или уже вернулись в Украину, вы можете вернуть свою посылку по следующей ссылке, выбрав причину представления: "Возвращение отправления", — резюмировал гендиректор.

Напомним, количество возвращающихся в Киев значительно уменьшилось. Если месяц назад в столицу приезжали около 50 тысяч человек, то сегодня это количество уменьшилось до 20 тысяч.

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