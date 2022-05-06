Єрмак переконаний, що НАТО та ЄС тепер зацікавлені у членстві України

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак перпеконаний, що після того, як українські захисники показали ефективність у боротьбі з російськими окупантами, НАТО та ЄС тепер теж зацікавлені у присутності України в цих організаціях.
За його словами, Україна відкрита до різних пропозицій.
Про це Єрмак заявив в інтерв'ю РБК-Україна.
"Після того, що показали наші воїни, що показала наша країна, я взагалі глибоко переконаний, що сьогодні зацікавленість в тому, щоб Україна була і в НАТО, і в ЄС, обопільна, це і їх, і наш інтерес. Тому що сьогодні ми показали, що можна вже 72 дні протистояти одній з найбільших армій світу, не будучи членом жодного військового союзу", — сказав Єрмак.
Керівник ОП підкреслив, що риторика НАТО щодо бажання Фінляндії, Швеції вступити до Альянсу довела, що "може бути і по-іншому" у питанні вступу України до НАТО.
"Тому якщо завтра, післязавтра вчасно ми отримаємо пропозицію, яка буде в інтересах безпеки і майбутнього нашої країни — ми відкриті до різних пропозицій", - наголосив очільник ОП.
Нагадаємо, українські військові уже освоюють зброю НАТО на американських базах. Бійці ЗСУ набувають навиків використання артилерії, радіолокаційних систем та нової бронетехніки.
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