Лидеры "Большой семерки" обсудят новые санкции против России — Bloomberg

Переговоры лидеров стран G7 будут охватывать, в частности, ситуацию в Украине, поэтому к разговору приглашен украинский президент Владимир Зеленский.

В воскресенье, 8 мая, лидеры стран группы G7, в которую входят Германия, Франция, Италия, Япония, Канада, Великобритания и США, проведут виртуальную встречу, на которой будет обсуждаться, в частности, введение новых санкций против России из-за войны, развязанной Кремлем против Украины.

Об этом со ссылкой на собственные информированные источники сообщает Bloomberg.

По информации издания, встреча лидеров стран "Большой семерки" "позволит скоординировать и, возможно, завершить некоторые новые мероприятия".

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"США и их союзники настаивают на введении новых санкций в канун российского военного парада Победы 9 мая", — говорится в сообщении.

В немецком правительстве подтвердили, что в режиме видеоконференции к разговору присоединится президент Украины Владимир Зеленский. "Президент Украины Владимир Зеленский примет участие и доложит о текущей ситуации в своей стране", — сообщила представитель правительства Германии, передает Handelsblatt.

Европейский Союз готовит шестой пакет антироссийских санкций, который должен заблокировать импорт российской нефти до конца 2022 года.

Продовольственный кризис: Евросоюз анонсировал шестой пакет санкций против России

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