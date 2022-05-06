Китай запустив 18 своїх військових літаків до зони ППО Тайваню

Китай запустив 18 своїх військових літаків до зони ППО Тайваню

Китай 6 травня запустив 18 своїх літаків до зони протиповітряної оборони Тайваню. Тож Військово-повітряні сили Тайваню піднялися в повітря для захисту.

Тайвань не раз скаржився на порушення свого простору китайськими літаками.

Про це пише Alаrabiya News з посиланням на міністерство оборони Тайваню.

Заважимо, що літаки Китаю перебували саме не в небі над Тайванем, а в зоні ідентифікації ППО країни. Це ширша зона, яку держава контролює і патрулює.

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"Тайванські винищувачі підняли в повітря, щоб попередити китайські літаки, а ракети ППО розгорнули для спостереження за діями", – заявили в тайванському міноборони.

Наразі міноборони Китаю жодним чином не прокоментувало ситуацію.

Водночас Тайвань надалі перебуває у стані підвищеної готовності через побоювання, що Китай використає війну Росії проти України та спробує окупувати острів.

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що війна, подібна до української, може розгорнутися в Східній Азії, якщо держави, які є регіональними лідерами, не будуть діяти для підтримки миру і стабільності в районі Тайванської протоки.

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