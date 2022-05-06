Китай запустил 18 своих военных самолетов в зону ПВО Тайваня

Китай запустил 18 своих военных самолетов в зону ПВО Тайваня

Китай 6 мая запустил 18 своих самолетов в зону противовоздушной обороны Тайваня. Военно-воздушные силы Тайваня поднялись в воздух для защиты.

Тайвань не раз жаловался на нарушение своего пространства китайскими самолетами.

Об этом пишет Alarabiya News со ссылкой на министерство обороны Тайваня.

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Отметим, что самолеты Китая находились именно не в небе над Тайванем, а в зоне идентификации ПВО страны. Это более широкая зона, которую государство контролирует и патрулирует.

"Тайванские истребители подняли в воздух, чтобы предупредить китайские самолеты, а ракеты ПВО развернули для наблюдения за действиями", – заявили в тайваньском минобороны.

В настоящее время минобороны Китая никоим образом не прокомментировало ситуацию.

В то же время Тайвань продолжает оставаться в состоянии повышенной готовности из-за опасений, что Китай использует войну России против Украины и попытается оккупировать остров.

Напомним, накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что война, подобная украинской, может развернуться в Восточной Азии, если государства, являющиеся региональными лидерами, не будут действовать для поддержания мира и стабильности в районе Тайваньского пролива.

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