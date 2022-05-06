Китай запустил 18 своих военных самолетов в зону ПВО Тайваня

Китай 6 мая запустил 18 своих самолетов в зону противовоздушной обороны Тайваня. Военно-воздушные силы Тайваня поднялись в воздух для защиты.
Тайвань не раз жаловался на нарушение своего пространства китайскими самолетами.
Об этом пишет Alarabiya News со ссылкой на министерство обороны Тайваня.
Отметим, что самолеты Китая находились именно не в небе над Тайванем, а в зоне идентификации ПВО страны. Это более широкая зона, которую государство контролирует и патрулирует.
"Тайванские истребители подняли в воздух, чтобы предупредить китайские самолеты, а ракеты ПВО развернули для наблюдения за действиями", – заявили в тайваньском минобороны.
В настоящее время минобороны Китая никоим образом не прокомментировало ситуацию.
В то же время Тайвань продолжает оставаться в состоянии повышенной готовности из-за опасений, что Китай использует войну России против Украины и попытается оккупировать остров.
Напомним, накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что война, подобная украинской, может развернуться в Восточной Азии, если государства, являющиеся региональными лидерами, не будут действовать для поддержания мира и стабильности в районе Тайваньского пролива.
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