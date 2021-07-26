После протестов на Кубе бесследно исчезли более 500 человек

После протестов на Кубе бесследно исчезли более 500 человек

Отмечается, что многих людей арестовали сотрудники милиции в штатском, и многие семьи говорят, что они еще не получали сообщений о местонахождении своих родных.

Более полутысячи человек на Кубе считаются пропавшими после антивластных протестов. Группа адвокатов Cubalex заявляет, что сотни людей, среди которых много подростков, были задержаны.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на группу адвокатов Cubalex.

Джаннисет Риверо, пресс-cекретарь Центра свободной Кубы, базирующегося в Вашингтоне, считает, что более 500 протестующих пропали без вести. Она заявила, что многие были осуждены в коротких судебных процессах без присутствия защиты.

"Это намного больше, поскольку сейчас они продолжают арестовывать людей. На Кубе нет верховенства закона. Эти судебные процессы являются незаконными, и семьи даже не смогли увидеть обвиняемых.

Режим боится людей, потому что люди вышли на улицы, чтобы выкрикивать о свободе, поэтому сейчас они пытаются установить контроль над населением ", — говорит Риверо.

В то же время правительство Кубы утверждает, что вокруг протестов проводится кампания дезинформации.

Напомним:

На Кубе тысячи людей вышли на демонстрации из-за действий властей во время пандемии. Антиправительственные протесты называют едва ли не самыми, которые происходили в стране. Участники акций выражали возмущение ростом цен во время пандемии и недостаточным уровнем вакцинации. Люди обвиняли власть в некомпетентности. В некоторых городах произошли столкновения между демонстрантами и полицией. Сообщают о раненых. Впрочем, точное количество не называется.

Новости мира: первая жертва и сотни задержанных – на Кубе продолжаются антиправительственные протесты

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