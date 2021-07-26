В Хмельницкой области спасают аиста, который врезался в церковный крест

За птицей присматривают местные жители.
В Хмельницкой области аист во время полета влетел в крест на куполе церкви. После этого он упал на крышу и находился там пока местные жители не вызвали спасателей.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
Аиста, который влетел в огромный церковный крест, спасают на Хмельнитчине. Произошло все в селе Райковцы. Как птица на лету врезалась в крест, заметили местные.
Чтобы снять аиста с крыши — вызвали спасателей. Те поднялись на церковную баню по пожарной лестнице и спустили травмированного и истощенного аиста на землю.
Сейчас птица чувствует себя лучше, говорят местные жители, которые ею занимаются. Когда выздоровеет — люди планируют отпусти его на свободу, на том же месте у церкви.
Напомним, что в Переяславе Киевской области лабрадор, которого похитили, через 6 лет разлуки узнал своего хозяина. Сначала собака жил в селе Бориспольского района, однако когда его новый владелец умер, животное отдали в небланадийну семью, которая злоупотребляла алкоголем.