В Хмельницкой области спасают аиста, который врезался в церковный крест

В Хмельницкой области спасают аиста, который врезался в церковный крест

За птицей присматривают местные жители.

В Хмельницкой области аист во время полета влетел в крест на куполе церкви. После этого он упал на крышу и находился там пока местные жители не вызвали спасателей.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Аиста, который влетел в огромный церковный крест, спасают на Хмельнитчине. Произошло все в селе Райковцы. Как птица на лету врезалась в крест, заметили местные.

Чтобы снять аиста с крыши — вызвали спасателей. Те поднялись на церковную баню по пожарной лестнице и спустили травмированного и истощенного аиста на землю.

Сейчас птица чувствует себя лучше, говорят местные жители, которые ею занимаются. Когда выздоровеет — люди планируют отпусти его на свободу, на том же месте у церкви.

Новости Украины: в Хмельницкой области спасают аиста, который влетел в огромный церковный крест

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