В Одессе и области введут длительный комендантский час

Распоряжением начальника ОВА Максима Марченко на территории Одессы и области введут длительный комендантский час.

Он начинается в 22:00 8 мая и завершится в 5:00 10 мая.

Об этом говорится в Telegram-канале "Одесса. Официально".

Жителям также напомнили, что в этот период запрещено находиться на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Заметим, что вечером Россия снова обстреляла ракетами Одесскую область. Также враг усилил воздушную разведку.

Напомним, в Полтавской области увеличили длительность комендантского часа. В течение трех дней он продлится с 21:00 до 07:00.

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