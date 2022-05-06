В Полтавской области увеличили длительность комендантского часа

На территории Полтавской области сменили длительность комендантского часа.
Так, в течение следующих трех дней, 7, 8 и 9 мая, он продлится с 21:00 до 07:00.
До этого комендантский час действовал с 22:00 до 5:00.
Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации в Telegram.
Дмитрий Лунин отметил, что в эти дни не планируются официальные мероприятия, однако доступ к памятникам и мемориалам Второй мировой войны не будут закрывать.
"Почтить память павших во Второй мировой войне может каждый, но вне комендантского часа и при отсутствии воздушных тревог. Однако напоминаем, что враг очень коварен и может специально использовать День памяти и примирения для обстрелов и провокаций", — говорится в сообщении .
Напомним, в Ровенской области от 10 мая изменят время комендантского часа. Он будет действовать с 23:00 до 5:00.
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