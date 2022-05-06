У Полтавській області збільшили тривалість комендантської години

На території Полтавської області змінили тривалість комендантської години.

Так, протягом наступних трьох днів, 7, 8 та 9 травня, вона триватиме від 21:00 до 07:00.

До цього комендантська година діяла від 22:00 до 5:00.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації у Telegram.

Дмитро Лунін зазначив, що у ці дні не плануються офіційні заходи, втім, доступ до пам'ятників та меморіалів Другій світовій війні не закриватимуть.

"Вшанувати пам'ять полеглих у Другій світовій війні може кожен, але поза комендантською годиною та за відсутності повітряних тривог. Однак нагадуємо, що ворог дуже підступний і може спеціально використати День пам'яті та примирення для обстрілів і провокацій", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Рівненщині від 10 травня змінять час комендантської години. Діятиме вона від 23:00 до 5:00.

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