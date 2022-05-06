На Рівненщині від 10 травня змінять час комендантської години

На Рівненщині від 10 травня змінять час комендантської години

Від 10 травня на усій території Рівненської області діятиме комендантська година від 23:00 до 5:00.

Таке рішення, за словами голови Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля, ухвалили під час засідання Ради оборони області.

Про це очільник області повідомив на своїй сторінці у Telegram-каналі.

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Окрім цього, вирішили, що від завтра буде продовжено час продажу алкоголю в магазинах і закладах громадського харчування від 11:00 до 21:00.

Також за проханням патрульної поліції та Служби автомобільних доріг планують почати відновлювати:

дорожні знаки обмеження максимальної швидкості в межах всієї Рівненської області.

назви населених пунктів на державних автошляхах, але лише в Дубенському та Рівненському районах.

Як повідомляли раніше, українців закликають бути особливо уважними до сповіщень тривоги від 7 до 9 травня включно через підвищений ризик обстрілів України окупантами.

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