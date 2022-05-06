На Закарпатті від укусу бджоли загинула жінка

В одному із сіл Мукачівського району Закарпатської області від укусу бджоли загинула 38-річна місцева мешканка.

У жінки виникла алергічна реакція на бджолину отруту.

Про це сьогодні, 6 травня, повідомили пресслужбі Закарпатського центру екстреної медичної допомоги.

"Для людей, які страждають алергією на бджолину отруту, укус комахи може стати реальною загрозою для життя. Цього тижня в Мукачівському районі внаслідок укусу комахи померла 38-річна жінка. На жаль, родичі звернулись по медичну допомогу вже запізно", – йдеться у повідомленні.

Щоб уникнути трагічних випадків внаслідок укусу комах, медики радять звертатися по допомогу тим, у кого раніше на це була важка алергічна реакція. Також лікарі радять носити із собою мінімальний набір медикаментів для надання медичної допомоги. Зазвичай використовують шприц-ручки з адреналіном і гормональні свічки. Лікар може підібрати необхідні препарати і дози з урахуванням можливих ризиків і протипоказів.

"Перша допомога при укусі бджоли або оси залежить від кількості укусів, чутливості потерпілого до отрути та вираженості алергічної реакції. У неускладнених випадках буває досить прохолодного компресу, у важчих ситуаціях включають приймання антигістамінних препаратів та екстренне звернення до лікаря", - зазначили медики.