Торік 333 людини в Україні постраждали від укусів змій: де найбільше нападають плазуни

Торік 333 людини в Україні постраждали від укусів змій: де найбільше нападають плазуни

В деяких областях не зареєстровано жодного випадку звернення по медичну допомогу через укуси змій.

Станом на 31 грудня 2021 року в Україні зареєстрували 333 звернення по медичну допомогу через ураження зміїною отрутою. Серед постраждалих 65 дітей до 17 років і 124 жінки.

Про це інформує Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Найбільша кількість звернень зареєстрована у Закарпатській області — 36, Львівській і Херсонській — по 34, Рівненській — 32, Запорізькій — 28, Волинській — 26, Івано-Франківській і Чернігівській — по 25, Харківській — 23, Дніпропетровській — 21, Полтавській — 15, Житомирській — 14, Миколаївській — 7, Чернівецькій — 5, Тернопільській і Хмельницькій — по 2, Київській — 1, у м. Києві — 3.

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У Вінницькій, Донецькій, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Сумській і Черкаській областях не зареєстровано жодного випадку звернення по медичну допомогу через укуси змій.

Зокрема, у 2020 році було зафіксовано 249 звернень через укуси змій, серед постраждалих 49 дітей до 17 років і 97 жінок. 83 людини отримати протиотруту. Тоді як у 2019 році зафіксували 363 звернення, а у 2018 — 396, одна людина померла.

Щороку жертвами отруйних змій стають десятки людей — переважно через власну необачність чи нерозважливість.

Нагадаємо, чоловік з австрійського міста Грац став жертвою нападу пітона у власному туалеті.

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