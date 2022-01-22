Туберкульоз виліковний: від чого залежить видужання від хвороби

Туберкульоз виліковний: від чого залежить видужання від хвороби

Також пацієнт із туберкульозом має проходити усі призначені лікарем лабораторні та інструментальні обстеження.

Перемогти туберкульоз — задача може й не з простих, але вирішувана.

Про це інформує "Туберкульоз виліковний" у Telegram-каналі.

Є ефективні ліки, які безоплатно надають пацієнтам на період терапії, є фаховий супровід лікаря.

А ще — має бути дисципліна пацієнта.

Регулярне приймання протитуберкульозних препаратів не єдиний ваш "обов'язок" перед своїм організмом. Звичайно, слід мінімізувати вплив факторів, що можуть перешкоджати приймання препаратів. Зокрема, якщо вам потрібна психологічна підтримка чи вирішення соціальних, юридичних, інших питань під час лікування ви разом зі своїм лікарем маєте обговорити це для організації лікувального процесу. Знайте, що підтримка пацієнтів на сьогодні доступна в кожному регіоні.

Також пацієнт із туберкульозом має проходити усі призначені лікарем лабораторні та інструментальні обстеження, говорити про будь-яке погіршення самопочуття та тривожні симптоми. Це потрібно для відстеження динаміки лікування та своєчасного реагування на побічні реакції.

Раніше ми писали про те, як відрізнити коронавірус від туберкульозу.

Читайте також:

Новини України: у країні неможливо щепитися від туберкульозу