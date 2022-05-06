На Закарпатье от укуса пчелы погибла женщина

В одном из сел Мукачевского района Закарпатской области от укуса пчелы погибла 38-летняя местная жительница.

У женщины возникла аллергическая реакция на пчелиный яд.

Об этом сегодня, 6 мая, сообщили в пресс-службе Закарпатского центра экстренной медицинской помощи.

"Для людей, страдающих аллергией на пчелиный яд, укус насекомого может стать реальной угрозой для жизни. На этой неделе в Мукачевском районе в результате укуса насекомого скончалась 38-летняя женщина. К сожалению, родственники обратились за медицинской помощью уже поздно", – говорится в сообщении.

Чтобы избежать трагических случаев вследствие укуса насекомых, медики советуют обращаться за помощью тем, у кого раньше на это была тяжелая аллергическая реакция. Также врачи советуют носить с собой минимальный набор медикаментов для оказания медицинской помощи. Обычно используют шприц-ручки с адреналином и гормональные свечи. Врач может подобрать необходимые препараты и дозы с учетом возможных рисков и противопоказаний.

"Первая помощь при укусе пчелы или осы зависит от количества укусов, чувствительности потерпевшего к яду и выраженности аллергической реакции. В неосложненных случаях бывает достаточно прохладного компресса, в более тяжелых ситуациях включают прием антигистаминных препаратов и экстренное обращение к врачу", — отметили медики.