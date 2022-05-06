В Одесі та області запровадять тривалу комендантську годину

Розпорядженням начальника ОВА Максима Марченка на території Одеси та області запровадять тривалу комендантську годину.
Вона починається о 22:00 8 травня і завершиться о 5:00 10 травня.
Про це йдеться у Telegram-каналі "Одеса. Офіційно".
Мешканцям також нагадали, що у цей період заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.
Зауважимо, ввечері Росія знову обстріляла ракетами Одещину. Також ворог посилив повітряну розвідку над областю.
Нагадаємо, у Полтавській області збільшили тривалість комендантської години. Протягом трьох днів вона триватиме від 21:00 до 07:00.
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