У столиці Куби пролунав потужний вибух біля парламенту: є загиблі

У столиці Куби пролунав потужний вибух біля парламенту: є загиблі

У руїнах готелю в Гавані загинуло щонайменше 8 людей, три десятки — отримали поранення.

У п’ятницю, 6 травня, потужний вибух стався в готелі "Саратога", розташованому в центрі кубинської столиці Гавани, поблизу місцевого Капітолію - будівлі парламенту. Причиною нещасного випадку називають витік газу.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Будівля готелю розташована поруч зі школою і на невеликій відстані від історичної будівлі Капітолію, в якій засідає кубинський парламент.

Внаслідок вибуху велика частина зовнішньої стіни готелю була зруйнована, відкривши внутрішні кімнати, шматки конструкцій обвалилися на припарковані автобуси та автомобілі, а хмари пилу здійнялися в небо.

#UltimaHora Hace unos minutos hubo una explosión muy fuerte en la Habana Vieja en el hotel Saratoga cerca del Capitolio. Ambulancias y despliegue policial en el area. pic.twitter.com/WdtsOVrFZT — Cuba_Libre  (@Mi_Cuba_Libre) May 6, 2022

В Офісі президента Куби повідомили, що вибух стався через нещасний випадок - відбувся витік газу. Щонайменше 30 людей були госпіталізовані, вісім осіб загинуло. Ще 13 людей вважаються зниклими безвісти. Поліція та рятувальники розбирають завали в пошуках тих, хто вижив.

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П'ятизірковий готель у Гавані має 96 номерів, але він був закритий на момент вибуху через пандемію коронавірусу. Відкриття готелю планувалося через чотири дні.

Готель у неокласичному стилі був реконструйований британською компанією після розпаду Радянського Союзу і протягом багатьох років вважався популярним місцем для урядовців та знаменитостей. Зокрема, тут зупинялася американська співачка Мадонна.

Нагадаємо, раніше в Туреччині прогримів потужний вибух біля поліцейської дільниці на заході Стамбула. Щонайменше 10 осіб отримали поранення.

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