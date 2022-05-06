У столиці Куби пролунав потужний вибух біля парламенту: є загиблі

У руїнах готелю в Гавані загинуло щонайменше 8 людей, три десятки — отримали поранення.
У п’ятницю, 6 травня, потужний вибух стався в готелі "Саратога", розташованому в центрі кубинської столиці Гавани, поблизу місцевого Капітолію - будівлі парламенту. Причиною нещасного випадку називають витік газу.
Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Будівля готелю розташована поруч зі школою і на невеликій відстані від історичної будівлі Капітолію, в якій засідає кубинський парламент.
Внаслідок вибуху велика частина зовнішньої стіни готелю була зруйнована, відкривши внутрішні кімнати, шматки конструкцій обвалилися на припарковані автобуси та автомобілі, а хмари пилу здійнялися в небо.
#UltimaHora Hace unos minutos hubo una explosión muy fuerte en la Habana Vieja en el hotel Saratoga cerca del Capitolio. Ambulancias y despliegue policial en el area. pic.twitter.com/WdtsOVrFZT— Cuba_Libre (@Mi_Cuba_Libre) May 6, 2022
В Офісі президента Куби повідомили, що вибух стався через нещасний випадок - відбувся витік газу. Щонайменше 30 людей були госпіталізовані, вісім осіб загинуло. Ще 13 людей вважаються зниклими безвісти. Поліція та рятувальники розбирають завали в пошуках тих, хто вижив.
П'ятизірковий готель у Гавані має 96 номерів, але він був закритий на момент вибуху через пандемію коронавірусу. Відкриття готелю планувалося через чотири дні.
Готель у неокласичному стилі був реконструйований британською компанією після розпаду Радянського Союзу і протягом багатьох років вважався популярним місцем для урядовців та знаменитостей. Зокрема, тут зупинялася американська співачка Мадонна.
Нагадаємо, раніше в Туреччині прогримів потужний вибух біля поліцейської дільниці на заході Стамбула. Щонайменше 10 осіб отримали поранення.
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