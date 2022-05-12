"Євробачення-2022": як учасники різних країн підтримують українців

Нещодавно відбувся перший півфінал міжнародного пісенно конкурсу "Євробачення-2022", а сьогодні, 12 травня, відгримить другий.

Утім, увага учасників прикута не лише до конкурсу. Цьогоріч практично кожен артист підтримує Україну, яка героїчно захищається від російських окупантів.

Учасники різних країн приходять на урочисті заходи з синьо-жовтими стягами, висловлюють слова підтримки українцям, вигукують "Слава Україні" та усі разом співають пісню Kalush Orchestra — Stefania.

Kalush Orchestra / Фото: Associated Press

Редакція сайту ТСН.ua пропонує вам подивитися, як учасники "Євробачення-2022" підтримують Україну.

Організатори "Євробачення-2022"

Виконавча рада EBU у світлі подій, що тривають в Україні, відсторонила Росію від участі у "Євробаченні" та заборонила російській делегації приїздити на конкурс. Загалом, зупинення членства РФ триватиме доти, поки у країні не зміниться політичний режим, який вороже розв'язав війну в Україні.

Виступ Kalush Orchestra у першому півфіналі

Коли на сцені виступали українці, у залі було гучно. Всі підтримували Kalush Orchestra. Багато хто тримав у руках синьо-жовтий прапор. Після виступу Kalush Orchestra глядачі у залі гучно та довго аплодували нашим учасникам стоячи. А сам же Олег Псюк наприкінці виступу подякував усім за підтримку України.

Kalush Orchestra на "Євробаченні-2022" / Фото: Getty Images

До речі, у півфіналі представники Латвії підняли синьо-жовтий прапор. Під час оголошення результатів конкурсу представники Литви та Ісландії тримали прапорці України. А представниця Ісландії вийшла на сцену із малюнком на руці у вигляді синьо-жовтого прапора.

Представниця на "Євробачення" від Ісладії / Фото: скриншот з відео

Слова підтримки Україні

Представниця Литви на конкурсі "Євробачення-2022" Monika Liu підтримала Україну. Артистка висловилася під час пресконференції, яка відбулася після першого півфіналу. Спершу співачка жартувала та тішилася тому, що потрапила далі. А наприкінці свого спічу вона висловилася про війну в Україні та закликала єврофанів і учасників підтримувати нашу країну, а звершила свою промову тим, що сказала "Слава Україні". А ще раніше вона співала разом з Kalush Orchestra "Ой, у лузі червона калина".

Kalush Orchestra / Фото: YouTube Eurovision Song Contest

Представник Ізраїлю розповідав, що його мама з України, а родичі зараз живуть у Києві. Тож він неабияк підтримує українців. Разом з тим, він бажає, аби Україна перемогла Росію та скоріше відбудувала країну.

А от учасниця ісландського гурту Systur підтримувала Україну на бірюзовому хіднику, вона вийшла із жовто-блакитним прапором. Під час інтерв'ю вона говорила, що любить українців усім серцем.

Ісландський гурт Systur / Фото: Getty Images

Представники Нідерландів, Швейцарії, Італії, Швеції, Греції, Іспанії – всі вони висловлювали слова підтримки та бажали українцям більше сил, аби захистити країну від окупантів.

Співали конкурсну пісню Kalush Orchestra — Stefania

До слова, учасники різних країн доволі часто співають пісню Kalush Orchestra — Stefania. Вже 13 представників заспівали рядки "Стефанія мамо, мамо Стефанія, розквітає поле, а вона сивіє". Серед них відомий фінський рок-гурт The Rasmus. Рокерам аж настільки сподобалася музика Kalush Orchestra, що вони б не проти випустити якусь дуетну пісню з українцями. А представник на "Євробачення-2022" від Польщі Охман вже майже повністю вивчив на пам'ять рядки пісні.

Kalush Orchestra на знак вдячності дарує учасникам український мед

Музиканти дуже вдячні всім за підтримку України. Вони не лишаються осторонь і роблять маленькі презенти учасникам. Зокрема, дарують мед, який вироблений в Україні.

"Хочемо пригостити товаришів, щоб вони відчули справжню силу цілющого українського меду", - зазначають музиканти.

Нагадаємо, фінал "Євробачення-2022" відбудеться 14 травня. Саме тоді й стане відомо, хто ж стане переможцем у міжнародному пісенному конкурсі. Сайт ТСН.ua, вже за традицією, вестиме трансляцію заходу і в режимі онлайн повідомлятиме читачам про перебіг подій на музичній першості.

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